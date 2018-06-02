"عبدالعال": الولاية الأولى للسيسي شهدت إنجازات عظيمة رغم قصرها

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي، يحمله مسئولية كبيرة تجاه الجماهير التي وثقت به وأيدته.

وأضاف عبدالعال، خلال جلسة حلف اليمين الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي: "المصريين توحدوا ضد من أراد اختطاف الوطن، وحماه الجيش المصري، والشعب المصري قد أثبت جدارته وقدرته على التماسك وتجاوز الآلام والمحن، التي لا تزيد نسيجه إلا تماسكا وتشابكا، فهو شعب تمتد جذور حضارته لآلاف السنين، وعرف التوحيد قبل نزول الرسالات".

وتابع رئيس البرلمان: بناء المجتمع لا يكون إلا بتماسك الوحدة الوطنية، والبعد عن التعصب، وتجديد الخطاب الديني، ووعدتنا سيادة الرئيس أن تنجز ما وعدت به، وقد أنجزت ما وعدت، ووضعت مصلحة مصر نصب عينينك، وبرغم العواصف العاتية والمعوقات التي كانت تحيط بمصر من ظروف داخلية وخارجية، والنقص الحاد في الأموال الأجنبية، وانتشار العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن.

وأكد أن السنوات الـ 4 الأولى للسيسي كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة رغم قصرها مثل قناة السويس الجديدة، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى معدلات غير مسبوقة، وتجفق الاستثمارات العربية والأجنبية، والعمل على توفير الاسكان الاجتماعي، وتطوير أكبر شبكة طرق في تاريخ مصر، وزيادة الطاقة الكهربائية.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 4 ينوات ميلادية تبدأ من لحظة تأدية القسم وحتى 2022.

وقال الرئيس: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويحضر المقرر أن يحضر الجلسة، جميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".

كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.​