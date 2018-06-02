حرم السيسي تحضر مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب

كتب- محمد نصار ومي مدحت:ش

حضرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مراسم أداء الرئيس لليمين الدستورية، لفترة ولاية ثانية، أمام مجلس النواب.

وصفقت حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والتي أثنى فيها على "دور الجيش والشرطة في حماية ثورة الشعب 30 يونيو".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل السبت، إلى مقر مجلس النواب، لأداء اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية.