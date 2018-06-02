أداء السيسي اليمين الدستورية أمام "النواب" اليوم يتصدر عناوين الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، نبأ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

الأهــــــــــرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه في يوم تاريخى جديد من حياة مصر، يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

وأضافت أن الرئيس السيسي سيوجه إلى الأمة خطابا سياسيا مهما، عقب أداء اليمين، يتناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ـ فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» ـ إن عودة حلف اليمين الدستورية إلى مكانه الطبيعى تحت قبة البرلمان، بعد غياب 13 عاما، تمثل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى تثبيت أركان الدولة، واستعادة العمل بآلية مؤسساتها بالكامل، بل والانطلاق إلى الإصلاح والتنمية الشاملة، وإن محاولات النيل من مصر لم تزدها وشعبها العظيم إلا إصرارا وعزيمة على الحفاظ عليها والعمل على ازدهارها.

وأشارت إلى أن مراسم أداء اليمين تبدأ فور وصول الرئيس إلى مقر مجلس النواب، حيث يتقدم مستقبلى الرئيس الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسيد الشريف وسليمان وهدان وكيلا المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام، ويقف الجميع لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهورى.

وأكدت أن الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية بالمجلس، فى حين يتوجه رئيس المجلس والوكيلان إلى قاعة البرلمان، حيث يفتتح رئيس المجلس "الجلسة الخاصة"، وسيدعو الرئيس السيسى لدخول قاعة البرلمان، حيث يجلس على المنصة الرئيسية إلى يمين رئيس مجلس النواب.

وفي شأن آخر، ذكرت الأهرام إن الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أعلن أنه سيتم طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحى السكنى R3، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ونقلت عن الوزير قوله إن الوحدات كاملة التشطيب، ومستوى التشطيب متميز، والمساحات متنوعة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام، والحى السكنى الذى تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي.

الجمهورية:

من جانبها ، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم لبداية ولاية ثانية وعصر جديد من الانجازات.. بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي.

وأضافت أن الرئيس سوف يلقي، خطابا تاريخيا للأمة يستعرض فيه الانجازات التي تمت في ولايته الأولي وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يستقبل لدي وصوله إلى مقر البرلمان د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.. ويحضر الجلسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة وفي مقدمتهم شيخ الأزهر د. أحمد الطيب.. والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكدت أن المجلس تأهب لهذه المناسبة التاريخية بأعمال التجميل والتزيين ودهان الأسوار والقبة والمدخل والبهو الفرعوني والمتحف وطلاء القاعة الرئيسية والمنصة بشكل مبهر وتم تركيب شاشات عرض عملاقة ليتمكن الحضور من متابعة الإجراءات.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة يبدأ غدا بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية حيث يتوجه 659 ألف طالب لاداء الاختبارات أمام 1777 لجنة علي مستوي الجمهورية وتستمر الامتحانات حتى أول يوليو.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات أولا بأول واتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أي مشكلة وتم التنسيق مع وزارة الدفاع لنقل اوراق الامتحانات وتأمين مراكز توزيع الاسئلة بالمحافظات الحدودية ولجان سير الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحانات تقدير الدرجات وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات اضافة الي السرية التامة وتأمين الكنترولات.

أخبار اليوم:

بدوره، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقف صباح اليوم، مؤدياً اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام البرلمان المصري، هو في الحقيقة يقف مرتكزا علي قاعدة ثورة الدولة التي أكدت وتأكدت شرعيتها بحجم نتيجة الانتخابات الأخيرة.

وأضافت أن الرئيس السيسي سيقف معلنا تجديد قسمه للمرة الثانية رئيسا منتخبا للدولة المصرية، بعدها سينطلق نحو ولاية ثانية عنوانها حتما سيكون "بناء الدولة"‬، لكن الوعي العام يجب أن يكون مدركا أن عملية البناء هي عمل شاق ومكلف وطويل المدى.

وأشارت إلى أن ثماني سنوات ويزيد منذ يناير ٢٠١١ تحملت فيها الدولة المصرية ما يستعصي على الجبال تحمله، مارست فيها أطياف سياسية متنوعة تساليها ونزواتها السياسية، وجماعات أخرى مارست جرائم معلنة من التخابر والإرهاب والقتل، وفي وسط الظلام والاظلام لم تغب شمس الإرادة الصلبة عن وجه الدولة المصرية.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي يقف على منصة البرلمان محاطا بجموع الحاضرين الذين جاءوا تلبية للدعوة التاريخية يملأون القاعة في مشهد أقرب للحظة ٣ يوليو عام ٢٠١٣، لكن ودون دعوات مسبقة ستحلق أرواح الشهداء في جنبات القاعة ومن أعالي قبتها تنظر إلي مكان ارتكاز الرئيس المنتخب، ترانيم أرواحهم وهمساتها ستنطلق نحو عبدالفتاح السيسي لن يسمع الهمس القادم من طرف غير خفي إلا الرئيس.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الرئيس السيسي سوف يفتتح ثلاث محطات عملاقة لتوليد الطاقة تنفذها شركة سيمنز العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظتي كفر الشيخ وبني سويف بإجمالي قدرات ١٤ ألفا و٤٠٠ ميجا وات وبتكلفة ٦ مليارات يورو.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن المحطات الثلاث الأكبر في العالم والتي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتسهم المحطات الثلاث في تلبية ٥٠٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء علي مستوي الجمهورية. وقال الوزير ان اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم توقيعها يوليو المقبل، مشيرا الي أنه فور التوقيع سيتم انشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع في مدن بدر والمدينة وتبوك ، وأكد انه سيتم تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين البلدين عام ٢٠٢١ بقدرة ٣ آلاف ميجاوات.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي ، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن البرلمان الأسباني صوت أمس بالأغلبية بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعدما أضعفته قضايا فساد تعرض لها حزبه.

وأضافت أن البرلمان تبني مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة بغالبية ١٨٠ صوتا من أصل ٣٥٠ كما كان متوقعا. واعترف راخوي بهزيمته قبل التصويت بحجب الثقة، وقال بعد تهنئته لزعيم المعارضة بيدرو سانشيز ،ووسط تصفيق من أعضاء حزبه "الحزب الشعبي":"لقد كانت رئاستي للوزراء شرفا لا يدانيه شرف". ومن المتوقع أن يتولى سانشيز السلطة بعدما أقنع غالبية التيارات السياسية بإسقاط راخوي رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم البلاد منذ ست سنوات.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حذرت الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والاكراد (قوات سوريا الديمقراطية) الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا، في حين أرسلت تلك القوات تعزيزات عسكرية إلي مدينة القامشلي.

ونقلت عن الجنرال الامريكي كينيث ماكنزي من هيئة الأركان الأمريكية قوله "يجب علي اي طرف منخرط في سوريا ان يفهم ان مهاجمة القوات المسلحة الأمريكية او شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أنه مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ علي الصلب والألومنيوم القادمين من أوروبا والمكسيك وكندا إلي الولايات المتحدة، أمس الجمعة، لاحت في الأفق حرب تجارية عبر الأطلسي من شأنها تهديد العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح رسوما جمركية بنسبة 25 % على الصلب و10 % علي الألومنيوم المستورد من أوروبا، عازيا الخطوة إلي "مصالح الأمن القومي"‬، لكن دولا أوروبية اعتبرتها بداية حرب تجارية ستكون نتائجها سيئة على الجانبين.

وأكدت أن كندا ردت على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بخطوة انتقامية سريعة، حيث فرضت رسوما على سلع أمريكية تصل قيمتها إلي 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي).