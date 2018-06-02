تعرف على تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد نصار:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود "اليوم السبت" طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون أغلب الرياح شالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا عل جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى - الصغرى) المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 21 31

الإسكندرية 22 28

بلطيم 21 29

مطروح 19 27

السلوم 17 26

سيوة 21 35

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

رأس سدر 23 32

نخل 16 31

نويبع 24 34

طابا 20 32

كاترين 16 27

الطور 23 36

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 33

الفيوم 21 32

بني سويف 21 31

المنيا 19 33

أسيوط 23 33

سوهاج 24 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 26 39

أبو سمبل 24 38

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 25 36

أبو رماد 27 35

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 33