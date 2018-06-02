السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.. اليوم

كتب- محمد نصار:

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أمام مجلس النواب، اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية ثانية، بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، جلسة خاصة لحلف اليمين الدستورية للسيسي، إذ من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي خطابًا للشعب المصري، عقب حلف اليمين.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة، جميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".

كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.