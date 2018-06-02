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رئيس "الثانوية العامة" يكشف حقيقة تسريب الامتحانات بعد سقوط "صندوق الأسئلة"

02:53 ص السبت 02 يونيو 2018
رئيس "الثانوية العامة" يكشف حقيقة تسريب الامتحانات بعد سقوط "صندوق الأسئلة"

الدكتور رضا حجازي

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العالم ورئيس امتحان الثانوية العامة، على ما أثير بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد سقوط أحد صناديق الأسئلة أثناء نقلها بمحافظة كفر الشيخ، قائلا إن الصندوق وقع بالفعل لكن لم يحدث أي تسريب للامتحانات.

وأوضح حجازي في تصريح لمصراوي، أن صندوق الأسئلة مؤمن جدا، إذ أنه معدني ومغلق بأرقام سرية، ويوجد بداخله كرتونة تحوي مظاريف كراسات الامتحانات.

وأكد حجازي أن تأمين نقل الأسئلة تشرف عليه إحدى الجهات السيادية، وسيارات نقل الأسئلة تؤمنها سيارة شرطة أمامية وأخرى خلفية، ومن المستحيل أن يحدث تسريب للامتحانات.

وقال حجازي، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وسيعرض عليه صباح اليوم السبت، مناشدا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بتسريب الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.

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