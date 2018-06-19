"المصريون حزانى".. الفرحة غائبة من روسيا (صور)

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

الصدمة وحدها سيطرت على الأجواء، 90 دقيقة كاملة قضتها الجماهير المصرية بحثًا عن انتصار يُعيدهم للمنافسة على حصد بطاقة التأهل للدور الثاني بكأس العالم، لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن. 3 أهداف تلقاها مرمى الحارس محمد الشناوي مع الدقائق الأولى للشوط الثاني من مباراتهم مع روسيا. تبددت الآمال، وتقلصت الأحلام في هدف وحيد نقضي به على ذلات مجدي عبدالغني صاحب هدف مصر الوحيد في كأس العالم 1990.

هزيمة ثانية للفراعنة أبكت الكثير، عادوا حزانى إلى منازلهم هذه الليلة، غيرت ملامح هذا اليوم التاريخي للمصريين، أن يشاهدوا للمباراة الثانية منتخب بلادهم من داخل الأراضي الروسية حيث تُقام البطولة الكروية الأكبر. تعددت تفسيراتهم لأسباب الهزيمة، وجهوا الغضب لبعض اللاعبين، لكنهم في ذات الوقت لم ينسوا أن هذا المنتخب حقق حلمًا لطالما انتظروه بالعودة إلى منافسات المونديال بعد غياب طويل.

تتبقى مباراة أخيرة تعقد الجماهير العزم عليها في الخروج بمشهد مشرف قبل العودة إلى القاهرة، مواجهة مع المنتخب السعودي قد تُعيد الفرحة لـ 100 مليون انتظروها الليلة، وسينتظروها مساء الإثنين المقبل من جديد.