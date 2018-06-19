البابا تواضروس يستقبل وفدًا سياحيًا لجمعية يونيتلز الإيطالية

كتب - يوسف عفيفي:

استقبل اليوم قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفد سياحي لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية - المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية - يرافقه المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي حضر اللقاء نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لتواجدها في روسيا للترويج لمصر في أكبر حدث رياضي عالمي، يأتى هذا اللقاء على رأس فعاليات الرحلة السياحية التى نظمتها جمعية Unitalsi إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة والتي تستمر في الفترة من 17-21 يونيو الجاري حيث تم تنظيم برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة.

واستهل قداسة البابا كلمته بالترحيب بالوفد الذي جاء إلى مصر في لزيارة مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعتبر خير شهادة ودليل على أن مصر بلد الأمان والسلام والمحبة، متمنيا للوفد إقامة سعيدة بمصر وأن ينالوا بركات كثيرة من المواقع المقدسة التي سيقوموا بزيارتها.

كما قدم قداسة البابا الشكر للدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة السياحة وكافة الجهات ذات الصلة على الاهتمام بملف مسار العائلة المقدسة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد على التواصل المستمر والعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والفاتيكان.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر لقداسة البابا على هذا اللقاء، وذلك في رسالة نقلها لقداسته رئيس هيئة التنشيط، مؤكدة على أن مصر التي فتحت ذراعيها واستقبلت السيد المسيح وأمه مريم العذراء، ووجد بها وبين أهلها الحماية والأمان، تفتح ذراعيها دوما لتستقبل زائريها من كافة أنحاء العالم.

وقالت الوزيرة في رسالتها إلى تواجدها في روسيا حاليا للترويج للسياحة المصرية في الحدث الرياضي الأهم في العالم، ولمتابعة حملة وزارة السياحة التي انطلقت مع بداية بطولة كأس العالم فيفا 2018 التي يتابعها الملايين حول العالم، مؤكدة أن الحملة ستقدم صورة عصرية لمصر وستعرض للعالم ما تمتلكه مصر من غنى وتنوع في منتجاتها السياحية الفريدة.

وأشارت إلى اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها في فبراير الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء من كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لتكون مهمتها تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ متطلبات التطوير اللازمة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ، وأضافت أن وزارة السياحة تنسق مع الجهات المعنية، وقد أدى هذا التنسيق الى قيام وزارة الآثار بالعمل على تشكيل لجنة لإعداد ملف لاعلان المسار ضمن قائمة المسارات التراثية لليونسكـــو، وكذلك التزام المحافظات المعنية بتذليل كافة المعوقات لتنفيذ توصيات وزارة السياحة في هذا الملف.

جدير بالذكر أن الوفد السياحي قد قام أمس بزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري بالتحرير وكنيسة العذراء بالمعادى.

وخلال زيارتهم لدير وكنيسة العذراء مريم بالمعادى، أكدوا على سعادتهم بالتواجد فى المكان الذى مكث فيه السيد المسيح، مشيرين إلى أن هذه الزيارة تعتبر بداية وان هناك رحلات سياحية أخرى قادمة لزيارة المسار.

ووصل الوفد الى القاهرة أمس الأول، يرافقه رئيسة جمعية Unitalsi إيطاليا، ورئيس Unitalsi اقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، والسيد عماد فتحى المستشار السياحى المصرى فى روما، كما يرافقهم وفدا اعلاميا من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان.