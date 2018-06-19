وزير الزراعة في أول يوم عمل: تنفيذ الكارت الذكي للفلاح على رأس اهتماماتي

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء في أولى مهامه الرسمية، وفدًا من نقابة الفلاحين والمسؤولين السابقين بالوزارة، فضلًا عن انعقاد اجتماع مصغر ضم العديد من قيادات الوزارة المختلفة.

وعقد "أبوستيت"، لقاءً مع نقيب الفلاحين على مدار 45 دقيقة أكد خلالها على حرص القيادة السياسية على حل مشكلات الفلاحين، وعلى رأسها تطبيق الزراعة التعاقدية، وسرعة الانتهاء من الكارت الذكي الخاص بالفلاح، فضلًا عن دراسة وقف تقنين الأراضي الزراعية.

وكشف مصدر بوزارة الزراعة، أن الوزير طالب مركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الري من أجل الحد من الزراعات الشرهة للمياه من خلال استنباط أصناف جديدة.

ووفق المصدر، شدد "أبوستيت"، خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتنفيذ مشروعات إنشاء التجمع الزراعي التنموي، واستكمال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة.