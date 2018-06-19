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    جامعة عين شمس تعلن زيادة الميزة التأمينية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

    09:02 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    جامعة عين شمس تعلن زيادة الميزة التأمينية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

    جامعة عين شمس

    كتب- محمد قاسم:

    أعلن سمير عبدالناصر، أمين عام جامعة عين شمس، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت التعديل المقترح للائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة التعاوني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتي تتضمن زيادة الميزة التأمينية للبالغين السن القانونية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

    وأوضح "عبدالناصر"، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف تلك الميزة التأمينية وفقًا لأساسي 2012/12/31 بدلًا من 2010/12/31، مشيرًا إلى أنه يستفيد من هذا القرار البالغين السن القانونية اعتبارًا من 2 يونيو لعام 2017.

    ووجه أمين عام جامعة عين شمس، بضرورة التزام المستحقين للصرف بالجداول الزمنية المعلنة للصرف، وذلك تيسيرًا عليهم.​

    جامعة عين شمس زيادة الميزة التأمينية سمير عبدالناصر الرقابة المالية

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