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    ضبط 2837 قطعة تجميل في مطار القاهرة مع راكب قادم من لبنان

    07:23 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    ضبط 2837 قطعة تجميل في مطار القاهرة مع راكب قادم من لبنان

    ارشيفية

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات التجميل، أخفاها راكب مصري بحقائبه أثناء وصوله من بيروت.

    وأثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة طائرة ميدل إيس القادمة من بيروت، اشتبه محمود جوهر، مأمور اللجنة، في الراكب المصري "ب. أ"، نظرًا لقصر المدة بين السفر والعودة.

    وبالعرض على عبدالله عبود، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف شيرين كمال الدين، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 2837 قطعة من أدوات ومستلزمات التجميل المتنوعة منها مخبأة بين طيات الملابس.

    وقرر محمد قناوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2018.​

    مطار القاهرة تهريب بيروت طائرة ميدل إيس تهريب مستلزمات التجميل

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