مصر تشارك في المهرجان الدولي الحضاري باليونان غدًا

القاهرة - (أ ش أ):

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على تلبية الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة غدًا في المهرجان الدولي الحضاري بمدينة كارديتسا باليونان، في دورته الـ51، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 27 يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في تصريح اليوم، إن وزيرة الثقافة وافقت على مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية لتقديم عروضها النوبية والأسوانية التي تعبر عن الفلكلور والتراث الشعبي النوبي والأسواني بما يحمله من تنوع ثقافي وفني، منها: "النجرشاد، والكف، والفرح النوبي، والتاتا، والألعاب الشعبية، والأراجي".

ونوهت الدكتورة هبة يوسف إلى مدى حرص وزارة الثقافة على أن يكون التعاون الثقافي والفني بين مصر واليونان بالشكل الدائم.

يُذكر أن مهرجان الحضارة الثقافي بمدينة كارديتسا باليونان يحرص على مشاركة فرق الفنون الشعبية المصرية منذ ما يقرب من 20 عامًا، ما يؤكد مدى تقديرهم الكامل للفلكلور الشعبي المصري.