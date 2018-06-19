الحكومة توضح حقيقة فرض 150 جنيهًا على دفن الموتى

كتب - محمد غايات:

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا على دفن الموتى.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا بدون أى رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة، أنه سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وكذلك زيادة الأجور لموظفي الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية، بجانب العلاوة الدورية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

وتابعت الوزارة أن الدولة حرصت أيضًا على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه.​