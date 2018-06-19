"الجمل" يفوز برئاسة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

كتبت- مروة شوقي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فوز عبدالمنعم الجمل، بمنصب رئيس النقابة العامة، في الانتخابات التي أجريت اليوم في مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.

وحصل عبدالمنعم الجمل على 263 صوتًا من بين 315 شاركوا في انتخابات النقابة، علمًا بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 331 عضوًا.

بينما حصل المرشح الثاني محمود الصحفي على 48 صوتًا، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 4 أصوات.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات أجريت بإشراف وزارة القوى العاملة، تنفيذًا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

وفي أول تصريح لـ"الجمل"، عقب فوزه بالمنصب، قال إن الدفاع عن حقوق العمال على رأس أولوياته، إضافة إلى الحرص على إقامة علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وتوجه "الجمل" بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على منحه الثقة، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل العاملين في قطاع التشييد والبناء.

واحتفل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حاملين "الجمل" على الأعناق.