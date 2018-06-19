رئيس "العامة للكيماويات" يعلن نيته الترشح لرئاسة اتحاد العمال

كتبت- مروة شوقي:

أعلن الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نيته للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المقرر عقدها 27 يونيو الجاري.

وقال "حمدي"، في تصريحات صحفية، إنه قد يتنازل عن الترشح في حالة وجود مرشح قوي يرى فيه القدرة على تحقيق طموحات الإتحاد.

وأضاف: "أهم ما يجب على رئيس الاتحاد القادم الاهتمام به، هو تطوير الاتحاد، والاهتمام بالقرية السياحية التابعة له، ووضع برنامج لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل".

ونوه، إلى أنه في حالة ترشحه رسميًا وفوزه بالرئاسة، سيعين فريقًا من خبراء للموارد البشرية، وإعادة ترتيب الاتحاد من الداخل.