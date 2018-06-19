وزير الآثار يجتمع بالشركات العاملة في مشروعي المتحف الكبير وهضبة الأهرام

كتب ـ يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مشروعي تطوير هضبة أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير، للوقوف على آخر تطورات الأعمال في كلا المشروعين.

ورافقهما خلال الجولة كلٍ من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام سمير، مساعد وزير الآثار، والدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل، المشرف على مشروع تطوير الهرم، وأحمد عبيد، المشرف على مكتب وزير الآثار.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، إن اليوم شهد أيضًا اجتماعًا يضم جميع الشركات والجهات المعنية بكلا المشروعين من بينهم شركات "المقاولون العرب، وأوراسكوم، وبيسيكس، والأمن، والإدارة"، استعرض خلاله كافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية لتنفيذ كلا المشروعين.

وأضاف، أن وزارة الآثار بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة، تولي اهتمامًا خاصًا بهذين المشروعين لحرصها على افتتاحهما في الوقت المحدد لهما، لما سيكون لهما من مردود ملموس على مستوى العالم أجمع.

فيما ذكر طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أنه تفقد آخر مستجدات سير العمل من الناحية الإنشائية وعمليات نقل وترميم الآثار والاستعدادات اللازم اتخاذها؛ تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى للمتحف.

ونوه الدكتور محمد إسماعيل، إلى أن مشروع تطوير هضبة الأهرام يدخل في مراحله الأخيرة، والعمل يجري على قدم وساق للانتهاء منه في الموعد المحدد له.