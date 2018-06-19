الأزهر: 24 حالة غش في امتحاني الأدب والتوحيد بـ"أدبي الثانوية"

كتب - محمود مصطفى:

استأنف طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بمادتي الأدب والنصوص والمطالعة والتوحيد.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يتم نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وراعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب، وجاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية.

وجاء تقرير لجنة المتابعة، وفق البيان، كالآتي: "3 حالات غش بالمحمول، و14 حالة غش ورقي باللجان، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و5 حالات لم يكتب أي شيء بورقة الإجابة، وحالة إخلال باللجنة، وإلغاء رئيس لجنة، وإلغاء 3 مساعدين باللجان، وإلغاء عضو باللجان".