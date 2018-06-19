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    الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين

    06:26 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين

    مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

    كتب - محمد غايات:

    نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملي شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب عربات الفول بالشوارع.

    وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن الوزارة منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأي العام.

    وأعلنت الوزارة أن حجم الدعم بكافة أشكاله في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مؤكدة أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي.

    وأشارت إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي ‏تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.‏

    و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).​

    مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء فرض ضرائب تليفون الآيفون ضريبة شهرية

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