الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الأدوية

كتب - محمد غايات:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما تردد خلال الأيام الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية مطلع الأسبوع الجاري.

وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة لتوضيح حقيقة زيادة أسعار الأدوية، والتي بدورها أكدت أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصرية وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، مشيرة إلى أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق عما يثار بشأن نقص للأدوية أو ارتفاع أسعارها إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).