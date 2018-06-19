بالصور.. رئيس امتحانات الثانوية يضبط طالب بمذكرة تاريخ خلال الامتحان

كتبت- ياسمين محمد:

اكتشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، عددًا من المذكرات بحوزة الطلاب، بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين، التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، أثناء أدائهم امتحان التاريخ، اليوم الثلاثاء.

جاء هذا بعدما رصدت الإدارة العامة للشئون القانونية وجود ورقتي إجابة لمادة اللغة العربية للطالب (أ.ع.م.ج) المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة أحدهما باللجنة الأصلية للطالب بالسجن، والأخرى بذات الاسم بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين.

وتوجه حجازي برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، لمقر اللجنة، وضبط الطالب أثناء أدائه امتحان مادة التاريخ، والاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به وبطاقة الرقم القومي، وضبط مذكرات تخص مادة التاريخ بحوزة الطالب، ووجه بتحرير محضر إثبات حالة، وإخطار ممثلي الأمن الوطني والأمن العام بغرفة العمليات المركزية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثناء تفقد حجازي للجنة ضبط ثلاثة طلاب أثناء محاولتهم الغش وبحوزتهم بعض الأوراق والمذكرات الخاصة بمادة التاريخ، وحرر محضر إثبات حالة بتلك الوقائع.

واكتشف حجازي بعض المخالفات الخاصة بتوزيع نموذج كراسة الامتحان، بعد أن وجد ثلاثة طلاب يحملون النموذج حرف (د) ويجلسون في مقاعد متتالية بالمخالفة لتعليمات غرفة العمليات بالوزارة، وتحرر محضر إثبات حالة بالواقعة، وأصدر حجازي تعليمات باستبعاد كلٍ من رئيس اللجنة، والمراقب الأول وإحالتهما للمساءلة القانونية.