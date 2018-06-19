رئيس "النواب" يؤكد أهمية تعزيز الاستثمارات وزيادة الوفود البلجيكية لمصر

بروكسل- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قوة العلاقات مع بلجيكا وتطلع مصر إلى تعزيزها من خلال المزيد من الاستثمارات البلجيكية وتبادل زيارات الوفود الرسمية والبرلمانية والتجارية بين البلدين، داعيًا إلى تنشيط السياحة البلجيكية إلى مصر وزيادة أعداد الوفود السياحية الزائرة في ظل مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبد العال لرئيس البرلمان الفلمنكي في بلجيكا يان بوماس ، في إطار سلسلة لقاءات رئيس مجلس النواب خلال زيارته الحالية إلي بروكسل، لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان الأوروبي وبعض المسئولين بناء على دعوة موجهة منه إلى الدكتور عبدالعال.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الفلمنكي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا، واعتزاز الشعب البلجيكى بالحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى إمكانيات التعاون الكبيرة بين مصر وإقليم فلاندرز فى المجال الاقتصادي والتعليمي، وإلى نشاط العديد من شركات الإقليم في مصر.

يذكر أن البرلمان الفلمنكي هو البرلمان الخاص بإقليم "فلاندرز" أحد الأقاليم الثلاثة المكونة لدولة بلجيكا، ويقع في الجزء الشمالي منها، وللإقليم برلمان وحكومة خاصة مثل باقي الأقاليم البلجيكية.​