جولة لرئيس "حماية المستهلك" بالعبور للتأكد من توافر الخضراوات والفاكهة

كتبت- عايدة رضوان:

وصل اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، سوق العبور، وذلك عقب انتهاء جولته المفاجئة في مجمع مواقف عبود، في إطار متابعة توافر السلع الغذائية ومنتجات والخضراوات والفاكهة والتأكد من عدم مغالاة التجار في الاسعار وكذلك متابعة الأسواق ومواقف الميكروباص لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، سوق العبور بمرافقة المدير التنفيذي لسوق العبور والأجهزة الرقابية، واطمأن على توافر جميع المنتجات، وقيام تجار التجزئة بشراء احتياجاتهم من المنتجات بالجملة لطرحها للمواطنين في مختلف المناطق، كما طالب التجار بعدم المغالاة فى الاسعار وحصولهم على هامش ربح بسيط لتخفبف العبء عن المواطنين في آطار الحرص على مصلحة المستهلك فى ظل الظروف الحالية محذرا من التلاعب فى المنتجات أو المغالاة دون اى مبررات.

كما طالب "عبد المعطي"، المسؤلين بالجهاز التنفيذي لسوق العبور بإمداد جهاز حماية المستهلك بشكل يومى بأسعار منتجات الخضراوات والفاكهة على أن يقوم الجهاز بنشرها على موقع الجهاز يوميا لتكون بمثابة تسعيرة استرشادية للمواطنين حتى لا يقع المستهلك فريسة لجشع التجار .

وأكد عبد المعطي، استمرار تكثيف الحملات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الاسواق والتاكد من توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أول بأول وأنه فى حالة تلاعب اى شخص يستطيع المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ،فى إطار مصلحة المستهلك.