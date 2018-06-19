حجازي: التحقيق في واقعة امتحان طالبين بنفس الاسم ورقم الجلوس

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بأن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والداخلية تحققان في واقعة امتحان طالبين بنفس الاسم ورقم الجلوس، وأحدهما يؤدي الامتحان داخل سجن شديد الحراسة بالمنيا، والآخر بلجنة في البدرشين.

وقال حجازي ـ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ـ "إنه انتقل على رأس لجنة، إلى لجنة البدرشين والتي يمتحن فيها أحد الطالبين، ويتم حاليا التحقيق على أعلى مستوى، كما تم تحرير محضر بالغش الورقي للطالب في لجنة البدرشين لحوزته كتابا لمادة التاريخ".