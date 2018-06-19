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    بالصور.. إقبال كثيف على انتخابات النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية

    02:14 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
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    كتبت- مروة شوقي:
    توافد أعضاء الجمعية العمومية، للنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، على مقار انتخابات النقابة؛ للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس النقابة وأعضائها، خلال انتخابات المرحلة الثانية للتنظيم النقابي 2018-2022.

    ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 171 عضوًا، ويتنافس على رئاسة النقابة العامة 3 مرشحين، هم عبدالفتاح فكري رئيس النقابة الحالي و حمدي شوقي ومحمود النجار أحمد، فيما يتنافس 31 مرشحًا على مقعد العضوية لاختيار 21 عضوًا بجانب الرئيس، فاز منهم 10 أعضاء بالتزكية.

    وتجرى اليوم، الانتخابات على مجالس الإدارات لـ13 نقابة عامة، هي "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".

    الضرائب الجمارك وزارة المالية النقل العام
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