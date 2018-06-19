توافد أعضاء الجمعية العمومية بالنيابات والمحاكم على انتخابات النقابة

كتبت- مروة شوقي:

توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية، لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم، على المقر الانتخابي للنقابة منذ التاسعة صباح اليوم الثلاقاء؛ للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022.

وقال علي إبراهيم، المرشح على مقعد رئاسة النقابة، إن نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم، منشأة جديدة جرى تأسيسها عام 2018، ويبلغ عدد أعضاء أول جمعية عمومية لها 126 عضوًا.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، الثلاثاء، أنه ينافس على رئاسة النقابة كونه الرئيس المؤقت للنقابة من اتحاد عمال مصر، وأحمد زكي.

وتابع: "يتنافس على العضوية 32 مرشحًا، وفاز 7 بالتزكية في منطقه القاهرة، والقناة، وممثلين من مجلس الدولة والنيابة الإدارية، ويجري انتخاب باقي الأعضاء في منطقة بحري وقبلي".