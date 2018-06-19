أول تعليق من البرلمان بشأن سفر أعضائه إلى روسيا على نفقة المجلس

كتب- إسلام ضيف:

قال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن ما تردد على بعض المواقع عن سفر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم على نفقة المجلس، عار تمامًا عن الصحة.

وأوضح سعد الدين -في بيان- الثلاثاء، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هناك عددًا من النواب، سافروا لتشجيع المنتخب الوطني على نفقتهم الشخصية، وليس للمجلس أي علاقة بهذا الأمر.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب، أن موازنة المجلس لم تتحمل أي نفقات لسفر هؤلاء النواب، لاسيما وأن اللائحة الداخلية للمجلس لا تسمح بذلك مطلقًا، مطالبًا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر عن مجلس النواب من أخبار.