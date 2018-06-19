رئيس "الثانوية العامة" يوضح نظام درجات الرأفة وتأثيرها على نتيجة الطالب

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن درجات الرأفة تطبق بقرار وزاري بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، بشرط تأثيرها على مسار الطالب وتحويل حالته من دور ثان إلى ناجح أو من راسب إلى دو ثانٍ.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء امتحاني الفيزياء والتاريخ، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الطالب إذا أضيفت له درجات رأفة ترتب عليها نجاحه وهو يرغب في إعادة السنة، عليه التقدم بتظلم لحذف درجات الرأفة.

وأوضح حجازي: "لو طالب حس إنه هيسقط بسبب إجابته، وعايز يعيد السنة، ولقى نفسه جايب درجة النجاح بالظبط، من حقه تقديم تظلم ولو كان محطوط له درجات رأفة هنشيلها ويعتبر راسبًا ومن حقه يعيد السنة، إنما مينفعش يتقدم بطلب لتحسين المجموع لأن نظام التحسين اتلغى، أما الطالب اللي جايب أكتر من درجة النجاح بنص درجة يبقى ما تمش إضافة درجات رأفة له".

وأوضح مصدر مطلع داخل ديوان عام الوزارة، نظام إضافة درجات الرأفة، بأنها تضاف بنسبة 10% من إجمالي مجموع المادة للطالب الراسب في مادة واحدة فقط ليتحول من دور ثانٍ إلى ناجح، وبنسبة 7% من مجموع المادة للطالب الراسب في مادتين لتحويله من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 6% من مجموع المادة في حالة رسوب الطالب في 3 مواد، وتضاف النسبة لمادة واحدة فقط منهم لتحويله من راسب إلى دور ثانٍ.

وأضاف المصدر، أنه لإضافة الدرجات، لا بد من أن يكون لها تأثير في تحويل مسار الطالب، مشيرا إلى أن درجات الرأفة تضاف بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات وقبل إعلان النتيجة.

وأدى طلاب الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة.