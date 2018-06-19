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    بعثة المنتخب المصري للرماية تتوجه إلى ميلانو

    01:56 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    بعثة المنتخب المصري للرماية تتوجه إلى ميلانو

    أرشيفية

    كتب - طه عبيد:

    غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب المصري للرماية متوجهة إلى بولونيا للمشاركة في البطولة الدولية المقامة هناك.

    توجهت البعثة التي تضم 11 لاعبا على رحلة مصر للطيران رقم 703، المتجهة إلى ميلانو الإيطالية، وقال أحمد نبيل البوشي كابتن المنتخب، إن البعثة ستقدم أقصى ما لديها من أجل تحقيق أفضل إنجاز ممكن خلال تلك المشاركة.

    مطار القاهرة الدولي المنتخب المصري للرماية ميلانو البطولة الدولية

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