بعثة المنتخب المصري للرماية تتوجه إلى ميلانو

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب المصري للرماية متوجهة إلى بولونيا للمشاركة في البطولة الدولية المقامة هناك.

توجهت البعثة التي تضم 11 لاعبا على رحلة مصر للطيران رقم 703، المتجهة إلى ميلانو الإيطالية، وقال أحمد نبيل البوشي كابتن المنتخب، إن البعثة ستقدم أقصى ما لديها من أجل تحقيق أفضل إنجاز ممكن خلال تلك المشاركة.