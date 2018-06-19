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    رئيس "الثانوية العامة": ضبط 16 حالة غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ

    01:51 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
    رئيس "الثانوية العامة": ضبط 16 حالة غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ

    أرشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ضبطت 16 حالة غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذان أداهما طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء.

    وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الامتحانين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش، ضبط 9 حالات غش بامتحان الفيزياء، منهم حالة تصوير امتحان ونشره عبر صفحات الغش الإلكتروني، وحالتي غش بالمحمول، و6 حالات معهم هواتف محمولة مغلقة.

    أما في التاريخ، فقال حجازي، إنه تم ضبط 7 حالات غش، منهم حالة تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها عبر مواقع التواصل، و5 حالات غش بالمحمول، وحالة معها جهاز محمول مغلق.

    وأكد حجازي أن الطالب الذي صور الامتحان سيحرم من الامتحانات لمدة عامين كاملين، والطالب الذي ضبط يغش بالمحمول سيحرم من الامتحان لمدة عام، أما الطالب الذي ضبط معه هاتف مغلق يحرم من امتحان المادة فقط.

    وأدى طلاب الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة.

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