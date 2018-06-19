وزير النقل يكشف لمصراوي حقيقة زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية

كتب- أحمد نجيب:



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن السكك الحديدية من أفقر القطاعات الخدمية في مصر، وعلى الرغم من ذلك ليست هناك نية حاليًا لتحريك أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء: "الهيئة دي عاملة زي الموظف اللي بقاله 22 سنة ومرتبه ما زادش جنيه، حد يقدر يعيش بمرتبه اللي كان بياخده من 22 سنة بدون زيادة، هذا هو حال السكة الحديد".

وأوضح وزير النقل أن أكبر فقير في مصر السكك الحديدية أفقر منه، فهي الهيئة الوحيدة التي لم يزد دخلها إطلاقا رغم زيادة دخول بعض المؤسسات الخدمية الأخرى.

واستطرد: "والله العظيم بتوع السكة الحديد بيموتوا أنفسهم شغل على الرغم من انتقاد الناس ليهم، علشان كده لازم نرفع ليهم القبعة على عملهم في تلك الظروف الصعبة".

وأوضح "عرفات" أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مشروعات السكك الحديدية، مع نهاية عام 2019، متابعًا: "الناس هتشوف سكة حديد جديدة خالص، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر 2019 هنشوف، وسيلمس الشعب المصري نقلة نوعية في قطاع السكك الحديدية، وهتكون أخطر سنه في تاريخ الهيئة، وللأسف عربات القطارات لم تتطور منذ 44 عاما، وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم، وأتحدى أن يكون هناك عربات قطارات في العالم منذ 44 سنة وماشية على الخطوط الطوالي حتى الآن".