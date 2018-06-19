بالصور.. الناخبون يتوافدون على مقر نقابة العاملين بالسياحة

وزير الأوقاف للواعظات: مصر في حالة تأسيس دولة قوية

كتبت-مروة شوقي:

توافد عدد من الناخبين، منذ الصباح الباكر، على لجان الانتخابات بمقر النقابة العامة للعاملين بالسياحة، للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018-2022.

ويتنافس في انتخابات مجالس إدارة النقابة، 5 مرشحين على الرئاسة على رأسهم ممدوح محمدي، باسم حلقة، بخيت محمد، محسن محمد، وأسامة توفيق.

ويبلغ عدد الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، المصرح لهم بالتصويت 91 عضوًا، وتخطى عدد المصوتين حتى الآن الـ60.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت الخامسة مساء، ليبدأ فرز الأصوات.

وفاز بمقاعد العضوية بالتزكية كل من، ناهد محمد، فاتن الحسيني، جمال أحمد، عادل فوزي، أشرف عكاشة، عبد النبي سيد، إبراهيم علي، عصام عبد الرحمن، محمد إبراهيم، حسين شعبان، مجدي خليل، أحمد أحمد، إسماعيل السيد، إبراهيم أمين، أحمد علي، حسن أحمد، مصطفى إبراهيم، صلاح الدين حلمي، وصلاح محمد.