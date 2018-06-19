"التنمية المحلية": تنسيق دائم مع مجلس الوزراء والمحافظات للرقابة على المواقف



كتب- محمد نصار:

قال اللواء عصام خضر، رئيس غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات المحافظة على تواصل دائم وتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، لمواجهة أي تجاوزات من السائقين أو محطات الوقود للأسعار الجديدة.

وأضاف خضر، لمصراوي، الثلاثاء، أن غرفة عمليات التنمية المحلية، على تواصل أيضًا مع كافة غرف العمليات في المحافظات المختلفة، وذلك لتلقي أية تقارير بشأن حالة المواقف ومحطات الوقود منذ إعلان زيادة أسعار المحروقات صباح السبت الماضي.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.