البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة "علامة طيبة" على أمن وأمان مصر (صور)

كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن السنوات الأخيرة شهدت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزارة السياحة اهتمامًا بمسار العائلة المقدسة؛ ليكون علامة طيبة على أن مصر هى بلد الأمان والسلام والمحبة.

وأضاف البابا تواضروس -في كلمته أثناء استقباله أول وفد إيطالي يزور مسار العائلة المقدسة بمصر بالمقر الباباوي-: "نحن نرحب بكم في مصر، ونتذكر زيارة البابا فرانسيس العام الماضي، وقد تقابلنا مع قداسته في نفس هذه القاعة، وكانت زيارة بركة لمصر كلها".

وتابع بابا الإسكندرية: "قبلها بأربعة سنوات زرت الفاتيكان، ولنا علاقات طيبة وتواصل مستمر، كما تعاهدنا أننا نصلي من أجل بعض كل ليلة، وسأقابل مع قداسته خلال أسابيع قليله، أتمنى أن تكون إقامتكم في مصر مريحة، وأن تسعدوا بكل زيارة، وتنالوا بركة من الأماكن المقدسة".

وأوضح تواضروس أن مصر لها مكانه خاصة في التاريخ الإنساني، متابعًا: "نفرح بوجودكم والزيارات المتكررة، وهى فرصة طيبة أن نتقابل مع سيادة الكاردينال والأساقفة والمسئولين أهلا بكم وبنقول دايمًا نورتوا مصر".