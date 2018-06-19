مدير "سرفيس القاهرة": ضبط 14 سائقًا مخالفًا للتعريفة وإحالتهم للنيابة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع سرفيس القاهرة، إنه تم ضبط 14 مخالفة من جانب السائقين بشأن التعريفة الجديدة، منذ الإعلان عنها صباح السبت الماضي، داخل محافظة القاهرة.

وأضاف جمجوم، لمصراوي، الثلاثاء، أنه تم ضبط 6 مخالفات في السلام، إلى جانب 8 أخرى في وسط المدينة وحلوان.

وأكد مدير سرفيس القاهرة، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين على الفور، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

كشف اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع سرفيس القاهرة، عن قيام المهندس عاطف عبدالحميد، المحافظ، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المواقف الرئيسية في القاهرة وعلى رأسها موقف عبدالمنعم رياض بوسط االبلد، وذلك صباح اليوم.

وقال جمجوم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المحافظ كان حريصًا على التأكد بنفسه من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، دون مغلاة في أسعار المواصلات على حساب جيوب المواطنين.

وشكل محافظ القاهرة، أمس الاثنين، 3 لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة، واللجنة الأولى برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة، لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف، واللجنة الثالثة برئاسة اللواء إبراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوى، وكذلك متابعة عمليات البيع في محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.