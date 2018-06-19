جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة على المواقف

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع سرفيس القاهرة، عن جولة مفاجئة للمحافظ المهندس عاطف عبدالحميد، لعدد من المواقف الرئيسية في القاهرة وعلى رأسها موقف عبدالمنعم رياض بوسط االبلد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال جمجوم، لمصراوي، اليوم، إن المحافظ كان حريصًا على التأكد بنفسه من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، دون مغالاة في أسعار المواصلات على حساب جيوب المواطنين.

وشكل محافظ القاهرة، أمس الاثنين، 3 لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة، واللجنة الأولى برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة، لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.