عمليات الثانوية الأزهرية: لم نتلقَ شكاوى من امتحان المطالعة لطلاب الأدبي

كتب - محمود مصطفى:

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص، على مستوى الجمهورية.

وأعلنت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، عدم تلقيها أي شكاوى من المناطق حول صعوبة الأسئلة، أو وجود جزئيات من خارج المنهج.

وأوضحت غرفة العمليات، أن لجان الشهادة الثانوية الأزهرية شهدت هدوءا تاما بمختلف أنحاء الجمهورية، ولم يحدث أي شئ يؤثر على سير العملية الامتحانية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم، امتحان مادة التوحيد.