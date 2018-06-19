اليوم.. وفد مسار العائلة المقدسة يلتقي البابا تواضروس بالكاتدرائية

كتب- إسلام ضيف:

قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الوفد الإيطالي الذي يزور مسار العائلة المقدسة بمصر حاليًا، يتوجّه اليوم لزيارة المستشفى الإيطالي بالعباسية.

وأضاف باخوم في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد سيزور المقر الباباوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتستمر رحلة الوفد الأول من نوعه لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر، 5 أيام يزور فيها كنائس وأديرة بالمحافظات المصرية.

فيما قالت إنجي لحظي مُنظمة برنامج الوفد، إنه جرى التنسيق بين وزارة السياحة المصرية، وهيئة (الليونيتالسي) الإيطالية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بشأنها.

وأضافت لحظي، لمصراوي، اليوم، أن الوفد الإيطالي مكون من شخصيات كنسية مهمة وبعض الصحفيين ومقدمي البرامج الإيطالية، مؤكدة على أهمية هذا الحدث كونه الأول في مجال السياحة الدينية.