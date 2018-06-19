وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع وفد الجامعات البريطانية

كتبت- داليا شبل:

يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وفدا رفيع المستوى من كبريات الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي، خلال زيارة الوفد إلى مصر في الفترة من 24 - 28 يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة ـ في بيان الثلاثاء ـ أن الوفد البريطاني يضم كبار مسؤولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية منها جامعات: "كوفنترى، الملكة مرجريت بأدنبره، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر متروبوليتان".

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة تهدف إلى التعرف عن قرب على التجربة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى في مصر، وتوسيع الشراكة بين البلدين في هذا المجال، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد عبدالغفار اجتماعا صباح الأحد 24 يونيو مع الوفد البريطاني، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور جون كاسن السفير البريطاني، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم في السفارة البريطانية، والدكتورة سحر خميس مديرة البرامج بالسفارة البريطانية، والدكتور أحمد خورشيد المستشار التجاري للسفارة البريطانية.