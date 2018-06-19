  • عاجل:وفاة الفنانة آمال فريد بعد صراع مع المرض.. للتفاصيل اضغط هنا:
    • 1339323 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع وفد الجامعات البريطانية

    10:57 ص الثلاثاء 19 يونيو 2018
    وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع وفد الجامعات البريطانية

    وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار

    كتبت- داليا شبل:

    يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وفدا رفيع المستوى من كبريات الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي، خلال زيارة الوفد إلى مصر في الفترة من 24 - 28 يونيو الجاري.

    وذكرت الوزارة ـ في بيان الثلاثاء ـ أن الوفد البريطاني يضم كبار مسؤولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية منها جامعات: "كوفنترى، الملكة مرجريت بأدنبره، بورتسماوث، شرق أنجليا، ليفربول، ليشستر، كاردييف ميتروبوليتان، هيرتفوردشير، مانشستر متروبوليتان".

    وأوضحت الوزارة، أن الزيارة تهدف إلى التعرف عن قرب على التجربة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى في مصر، وتوسيع الشراكة بين البلدين في هذا المجال، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

    ومن المقرر أن يعقد عبدالغفار اجتماعا صباح الأحد 24 يونيو مع الوفد البريطاني، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور جون كاسن السفير البريطاني، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم في السفارة البريطانية، والدكتورة سحر خميس مديرة البرامج بالسفارة البريطانية، والدكتور أحمد خورشيد المستشار التجاري للسفارة البريطانية.

    التعاون المشترك وزير التعليم العالي وفد الجامعات البريطانية خالد عبد الغفار

    الخبر التالى:

    اليوم.. وفد مسار العائلة المقدسة يلتقي البابا تواضروس بالكاتدرائية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان