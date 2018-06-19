وزارة الآثار تحدد حرمًا لكنيسة الجبل بالمنيا

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت جريدة الوقاع المصرية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الآثار، بشأن تحديد خطوط التجميل كحرم لكنيسة الجبل بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الآثار، أنه وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته وهما اللجنة الدائمة للآثارالمصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وضم عضويين آخرين للنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار وعلى الأخص تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر والأراضي المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها.

وأضافت الوزارة، أنه بناء على قرار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رقم 3509 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة الحرم، قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حرما لكنيسة الجبل وتم إعداد تقرير بالحرم المقترح وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتي وافقت على النحو التالي:

الجهة الشمالية: يؤخذ حرم مقداره 20 مترا بطول الجهة.

الجهة الغربية: يؤخذ حرم مقداره 20 مترا بطول الجهة.

الجهة الجنوبية: يؤخذ حرم مقداره 20 مترا بطول الجهة.

الجهة الشرقية: يؤخذ حرم مقداره 20 مترا بطول الجهة.

يذكر أن كنيسة الجبل، تقع بناحية دير أبو حنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا، المسجلة بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2005، وهي عبارة عن كهف أعلى قمة البل الشرقي بمنطقة دير أبو حنس بارتفاع حوالي 200 متر عن مستوى سطح الأرض