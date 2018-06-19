الإمارات تمنح إقامة سنة لرعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارث

كتبت-مروة شوقي:

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، رعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارث، إقامة بها لمدة عام؛ تضامنًا منها مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات بأبوظبي.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح المستشار العمالي ياسر عيد، أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينص على السماح لرعايا الدول التي تعاني حروبًا أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2018، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.