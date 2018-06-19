بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة، أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، في تمام التاسعة صباحا، بعد توقف دام أسبوعا بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، ان كل ما تداولته صفحات الغش الإلكتروني من نماذج أسئلة مادة الفيزياء، زاعمة تسريبها، عار تماما من الصحة ولا علاقه له بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

ويعقد حجازي، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشر والنصف ظهر، للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن امتحانات اليوم.