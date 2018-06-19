اليوم..طلاب الثانوية العامة يستأنفون الامتحانات بـ "الفيزياء والتاريخ"

كتبت-ياسمين محمد:

يستأنف طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحانات، بعد توقف دام لمدة أسبوع بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة و 15 دقيقة، وفقا لتعليمات رئيس الامتحان، حتى يتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب واستخراج الأجهزة الإلكترونية بحوزتهم، ومنعا لتكدس الطلاب أمام اللجان.

ويبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشر والنصف؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن امتحانات اليوم.