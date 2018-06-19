وزيرة التضامن تتابع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد

القاهرة - (أ ش أ):

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد، والتى كانت تقيم فى إحدى دور المسنين وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم الثلاثاء أن والي تواصلت مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، المتواجد حاليا في روسيا، على مدار يوم أمس لعمل كافة الترتيبات اللازمة والتواصل مع أسرتها، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة لترتيب نقل الفنانة المعتزلة إلى مستشفى دار الشفا وعلاجها على نفقة الدولة.