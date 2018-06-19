المنتخب المصري يواجه روسيا.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

يلتقي المنتخب المصري نظيره الروسي اليوم ضمن بطولة كأس العالم روسيا 2018، كأبرز الأحداث المتوقعة اليوم في أجندة الاخبار التي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

عواصم عالمية .. يحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع تحت شعار "حقوق الأطفال المولودين في الحرب والمآزق التي يتعرضون لها".

موسكو .. يواجه منتخب مصر الوطني لكرة القدم، نظيره الروسي، كما يلتقي منتخبا كولومبيا واليابان، ومنتخبا بولندا والسنغال، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018 المقامة حاليا بعدد من المدن الروسية.