وزيرة السياحة في سان بطرسبرج لدعم المنتخب أمام روسيا

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حرصها على الذهاب إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا؛ لدعم منتخب الفراعنة في المباراة الثانية في بطولة كأس العالم أمام منتخب روسيا، غدًا الثلاثاء، لاسيما أن مشاركة المنتخب المصري تأتي بعد 28 عامًا من آخر مشاركة لمصر في كأس العالم.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قبيل مغادرتها القاهرة، اليوم الاثنين، متوجهة إلى روسيا لحضور مباراة مصر وروسيا.

وأشادت الوزيرة بالأداء المشرف لمنتخب الفراعنة أمام منتخب أوروجواي، يوم الجمعة الماضي، معربة عن سعادتها بفوز حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي بلقب أفضل لاعب في المباراة، قائلة إنه استحق هذه الجائزة عن جدارة، وتمنت الوزيرة كل التوفيق والنجاح للمنتخب في مباراته غدًا.

ونوهت، إلى أهمية وقوف المصريين جميعًا وراء المنتخب لدعمه في مبارياته المقبلة، وطالبتهم بنشر شعارات حملة وزارة السياحة @experienceegypt و#thisisegypt على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليشارك الشعب المصري كله في دعوة العالم لزيارة مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن حملة وزارة السياحة "اكتشف مصر" experienceegypt@ موجودة داخل الملاعب خلال الـ64 مباراة من مباريات البطولة للترويج لمصر في الحدث الرياضي الأهم في العالم، كما أنها موجودة لدعم وتشجيع المنتخب في مبارياته، مضيفة أن الفيلم الترويجي "هي دي مصر" يعرض على شاشات عملاقة داخل 11 استادًا تقام فيها مباريات كأس العالم في روسيا، كما يظهر شعار حملة وزارة السياحة experienceegypt@ في جميع المطبوعات والفعاليات والإعلانات الخاصة بالبطولة، وذلك في إطار العقد الذي وقعته مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح داعمًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018"، والذي شاركت وزارة السياحة في توقيعه يوم الثلاثاء 12 يونيو الماضي، بهدف الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم، ووقع من جانب الفيفا چياني أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشددت الوزيرة، على أن حملة وزارة السياحة، والتي انطلقت مع بداية البطولة، موجودة وبقوة داخل وخارج الملاعب في روسيا، وتمتد إلى عدد من الدول الأوروبية، وهي حملة مبتكرة تمزج ما بين أساليب التسويق الحديثة، التي تشمل مواد ترويجية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تماشيًا مع متطلبات العصر التكنولوجية، وتستخدم الأساليب التقليدية مثل الإعلانات التليفزيونية، ما يتيح للحملة الفرصة لمخاطبة ملايين المتابعين لبطولة كأس العالم حول العالم بمختلف أعمارهم وأذواقهم.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط على أن تشارك أثناء تواجدها في روسيا، مساء اليوم، الحدث الثقافي المصري الكبير المقام على هامش البطولة في روسيا وهو حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والذي سيقام على مسرح "مارينسكي"، أحد أهم وأنشط المسارح في العالم، والذي يتسع إلى 1300 شخص، وسيتم خلال الحفل عرض أهم معالم مصر وآثارها الفريدة.

وكانت وزيرة السياحة قد التقت بالموسيقار الكبير قبل سفره إلى روسيا، وأهدته شعار الحملة أمام الهرم كإحدى أدوات الترويج للمقصد المصري.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أعلنت عن تفاصيل الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي، وأشارت إلى أن الحملة تحتوي على العديد من الأحداث التفاعلية في روسيا ودول أخرى في أوروبا والتي ستتيح الفرصة لتقديم ما تزخر به مصر الحديثة بطريقة جديدة وأكثر جاذبية، وذلك من خلال أكبر حدث رياضي عالمي، مشيرة إلى أن وزارة السياحة قامت بتحديث الموقع الإلكتروني الترويجي الخاص بها بموقع مصغر جديد خاص ببطولة كأس العالم فيفا www.egypt.travel/worldcup2018.