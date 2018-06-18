فرج عامر يناشد الجمهور والفنانين مغادرة فندق إقامة منتخب مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد فرج عامر، عن أمله في أن يحقق المنتخب المصري لكرة القدم الفوز في مباراة الغد أمام منتخب روسيا، حتى يتمكن من التأهل إلى دور الـ16 في مونديال روسيا 2018.

و‏ناشد النائب فرج عامر، في بيان صحفي مساء الاثنين، الفنانين والشخصيات العامة والجمهور المصري المتواجد أمام الفندق الذي يقيم به المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في مونديال روسيا، مغادرة الفندق ومحيطه حتى يتمكن اللاعبون من التركيز في مباراة الغد مع روسيا.

وقال، إن تواجد الجماهير الغفيرة أمام الفندق يشتت تركيز لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، داعيًا جميع المصريين المتواجدين أمام الفندق إلى ترك المكان حتى يتسنى لجميع اللاعبين التفرغ التام والتركيز استعدادًا لمباراتهم القادمة أمام روسيا.