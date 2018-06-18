"حار على القاهرة".. ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الثلاثاء

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب الصعيد كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 30

بلطيم 22 29

مطروح 21 28

السلوم 20 28

سيوة 22 35

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 23 33

رفح 22 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37

رأس سدر 25 36

نخل 22 35

نويبع 27 37

طابا 25 35

كاترين 21 31

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 38

سوهاج 27 40

قنا 28 42

الأقصر 29 43

أسوان 30 44

أبوسمبل 30 43

الوادي الجديد 28 41

شلاتين 26 40

أبو رماد 27 39

رأس حدربة 28 39

حلايب 29 38​