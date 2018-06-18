مصدر يكشف لمصراوي عن منظومة حكومية جديدة لإدارة الرعايات المركزة في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إنه تم الاتفاق بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على تدشين منظومة جديدة لإدارة الرعايات المركزة في مصر بالتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن وزيرة الصحة بدأت في اليوم التالي لتوليها المنصب الاتصالات مع وزير التعليم العالي لإتمام هذا البروتوكول الحكومي، بشأن إدارة أسرة الرعايات المركزة بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات، لتنضم جميع أسرة الرعايات بالمستشفيات الجامعية مع الوزارة، حيث استقبلت مسؤولين بوزارة التعليم العالي اليوم، من بينهم الدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية، لوضع الرتوش النهائية على هذه المنظومة الجديدة.

وأوضح، أن وزارة الصحة تمتلك نحو 12500 سرير رعاية على مستوى الجمهورية، وتواجه عجزًا بنحو 1500 سرير خلال الفترة الماضية، مما تسبب في أزمة كبيرة في الحصول على سرير رعاية لبعض المرضى، خاصة في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، وجراحة الأوعية الدموية، متابعًا: "نحتاج بين 13 إلى 14 ألف سرير رعاية لتغطية كافة المحافظات، ودعم المستشفيات الجامعية سيساعد في حل هذه الأزمة بشكل كبير".

ونوه المصدر إلى أن هذه المنظومة تشمل أيضًا تفعيل قرار الطوارئ بالمستشفيات الخاصة، والذي يقضي بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا في مستشفيات القطاع الخاص.

ويستقبل وزير التعليم العالي، ظهر غد الثلاثاء، وزيرة الصحة؛ لإعلان تفاصيل هذه المنظومة الجديدة، إضافة إلى أوجه التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في القطاع الطبي.