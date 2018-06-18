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"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة عن "سبل تقدم الأمم"

10:35 م الإثنين 18 يونيو 2018
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة عن "سبل تقدم الأمم"

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل حول "سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها"، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة، في بيان الاثنين، الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الخطاب الدعوي

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