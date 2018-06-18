"الأعلى للإعلام": إحالة مقدم "كلام في الكورة" للتحقيق لتجاوزه في حق "آل الشيخ"

القاهرة- (أ ش أ):

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة أحمد سعيد مقدم برنامج "كلام في الكورة" على قناتي "الحدث اليوم" و"ltc" إلى التحقيق بنقابة الإعلاميين بسبب تجاوزه في حق تركي آل شيخ وزير الشباب والرياضة السعودي، وإبلاغ المجلس بالنتائج.

وقال المجلس، في بيان الاثنين، إنه "إذ يرى في إلغاء الشاشة للبرنامج قرارا صحيحا، إلا أن ذلك لا يعفي الشاشة من إدانة المجلس لها إدانة شديدة، لأن ما جاء في البرنامج خالف أصول المهنة وقواعدها الأخلاقية المتعارف عليها، وأنه كان على القناة أن تتنبه لذلك قبل وقوعه لمنعه".

ولفت المجلس إلى أن المذيع أحمد سعيد تحدث في حلقة 9 يونيو الجاري على قناة "الحدث اليوم" عن تركي آل شيخ ، وادعى أن الأخير هدده بالقتل في مكالمة تليفونية ولم يذع المكالمة المزعومة لإثبات كلامه حسبما قال ، ثم أوقفته القناة فظهر على قناة "ltc" وقال نفس الكلام.

وكانت قناة "الحدث اليوم" قد اتخذت قرارا بإيقاف البرنامج لأجل غير مسمى لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما ورد به وما ذكره مقدم البرنامج على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بخصوص قناة "الحدث اليوم".

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هناك تجاوزات في عدة برامج بقناة "ltc" تسيء إلى علاقات مصر والدول العربية.

وأوضح أنه بصدد اتخاذ إجراءات ضد القناة ، لافتا إلى أن إحدى هذه المخالفات ما قاله أحمد سعيد ضد تركي آل شيخ بما يمثل إساءة للعلاقات المصرية السعودية.